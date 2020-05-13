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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hem hoca hem arkadaş

Hem hoca hem arkadaş

futbolda başlayan oyuncuların en büyük destekçisi.

futbolda başlayan oyuncuların en büyük destekçisi. Öğrencileri ile sürekli sohbet eden genç teknik adam, oyuncuları ile hocadan ziyade bir arkadaş gibi yaklaşıyor. Yardımcı antrenör olduğu dönemde futbolcularla sıkı bir ilişki kuran Çimşir, motivasyonu üst seviyede tutmak için bir mimar gibi çalışmalarını sürdürüyor.
  1. 13.5.2020
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