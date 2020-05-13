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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Semedo: Sittard’a dönmem

Semedo: Sittard’a dönmem

Yunan basını tarafından 'a yazılan , 'a dönmek istemediğini söyledi.

Yunan basını tarafından 'a yazılan , 'a dönmek istemediğini söyledi. SAPO Esporte'ye konuşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "'ya geri dönmeyi düşünmüyorum. Hedefim 'da kalmak ya da bir başka yerde oynamak" dedi. Semedo, 'un ilgisi için 'spekülasyon' derken, Trabzonspor'dan ise söz etmedi. Yeşil Burun Adalı futbolcu kiralık oynadığı OFI Girit'te 7 gol+5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
  1. 13.5.2020
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