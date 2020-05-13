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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fas’lı Bencharki’de rakip Liege

Fas’lı Bencharki’de rakip Liege

'un gündeminde olan için de devreye girdi.

'un gündeminde olan için de devreye girdi. Foot- News'in haberine göre hücum hattında sorun yaşayan ekibinin teknik direktörü Preud'homme, 25 yaşındaki Faslı oyuncuyu listesinin ilk sırasına koydu. Bencharki'nin her iki kanatta da oynayabildiği ve çok yönlü bir oyuncu olduğu için tercih edildiği belirtildi. Bonservisi Zamalek'te olan Achraf ile Bordeaux, Montpellier, Nice ve Strasbourg'un da ilgilendiği aktarıldı.
  1. 13.5.2020
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