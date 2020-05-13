Mali açıdan en iyisi Trabzonspor
Borsa İstanbul'da (BİST) hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı.
Borsa İstanbul'da (BİST) hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. Buna göre durumu ekonomik açıdan en iyi olan kulüp Trabzonspor oldu. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada ise Galatasaray bulunuyor. Beşiktaş açısından tehlike çanları çalıyor. F.Bahçe'nin ise zararı azalsa da bitmiyor.
KULÜPLERİN 9 AYLIK FİNANSAL TABLOSU
Trabzonspor 23 milyon TL kar
Galatasaray 3.9 milyon TL kar
Fenerbahçe 36 milyon TL zarar
Beşiktaş 246 milyon TL zarar
- 13.5.2020
- Cüneyt Dumlupınar: Sağlık açısından bir risk olmayacaksa maçları oynamak istiyoruz
- İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mali açıdan en iyisi Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.