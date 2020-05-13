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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Mali açıdan en iyisi

Mali açıdan en iyisi Trabzonspor

'da () hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı.

'da () hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. Buna göre durumu ekonomik açıdan en iyi olan kulüp oldu. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada ise bulunuyor. açısından tehlike çanları çalıyor. F.Bahçe'nin ise zararı azalsa da bitmiyor.

KULÜPLERİN 9 AYLIK FİNANSAL TABLOSU

Trabzonspor 23 milyon TL kar
Galatasaray 3.9 milyon TL kar
36 milyon TL zarar
Beşiktaş 246 milyon TL zarar

  1. 13.5.2020
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