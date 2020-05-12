Anlaşma sağlandı! Belhanda'nın vatandaşı Trabzonspor'a
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası birçok Süper Lig kulübü transfer çalışmalarına hız vermişti. Bu ekiplerden Trabzonspor için de transfer söylentileri ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavililerin Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen bir isim ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... Son dakika Trabzonspor transfer haberleri.
Süper Lig'de lider durumda bulunan ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Bordo-mavili ekibin hücuma hattı için gündeme aldığı Archraf Bencharki için olumlu gelişmeler sağlandı. Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
OLYMPIAKOS DA DEVREDE
Yunanistan kaynaklı Fosonline'a göre Trabzonspor, Yunan ekibi Olympiakos'un da listesinde yer alan oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaşmış durumda. Mısır ekibi Zamalek'in oyuncuya gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı ve kulüplerin anlaşmaya vardıkları belirtildi. En değerli takım Trabzonspor sadece Süper Lig'de değil, oyuncuların piyasa değerlendirme sıralamasında da liderliği bırakmıyor. Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth 13 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ise 12 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile takip etti.
ACHRAF BENCHARKI KİMDİR?
Fas'ın Fes şehrinde dünyaya gelen Achraf Bencharki, 1,76 boyunda ve sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Bencharki forvet arkası ve forvet mevkisinde de görev yapabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu daha önce MAS Fes, Al-Hilal ve Lens takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilen göre ise oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin Euro.
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 16:19
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anlaşma sağlandı! Belhanda'nın vatandaşı Trabzonspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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