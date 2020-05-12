Anlaşma sağlandı! Belhanda'nın vatandaşı Trabzonspor'a - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Anlaşma sağlandı! 'nın vatandaşı 'a

Anlaşma sağlandı! Belhanda'nın vatandaşı Trabzonspor'a

'e corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası birçok Süper Lig kulübü çalışmalarına hız vermişti. Bu ekiplerden için de transfer söylentileri ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavililerin ekibi Zamalek'te forma giyen bir isim ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... Son dakika Trabzonspor transfer haberleri.

'de lider durumda bulunan ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen , çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Bordo-mavili ekibin hücuma hattı için gündeme aldığı Archraf Bencharki için olumlu gelişmeler sağlandı. ekibi Zamalek'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun ekibi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

OLYMPIAKOS DA DEVREDE
kaynaklı Fosonline'a göre Trabzonspor, Yunan ekibi 'un da listesinde yer alan oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaşmış durumda. Mısır ekibi Zamalek'in oyuncuya gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı ve kulüplerin anlaşmaya vardıkları belirtildi. En değerli takım Trabzonspor sadece Süper Lig'de değil, oyuncuların piyasa değerlendirme sıralamasında da liderliği bırakmıyor. Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth 13 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ise 12 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile takip etti.

ACHRAF BENCHARKI KİMDİR?
Fas'ın Fes şehrinde dünyaya gelen Achraf Bencharki, 1,76 boyunda ve sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Bencharki forvet arkası ve forvet mevkisinde de görev yapabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu daha önce MAS Fes, Al-Hilal ve Lens takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilen göre ise oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 16:19
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