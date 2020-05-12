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12 Mayıs 2020, Salı
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İlhan Palut için mesaj

İlhan Palut için mesaj

Annesi vefat eden için başsağlığı mesajı yayımladı.

Annesi vefat eden için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Merhume Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Göztepe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
  1. 12.5.2020
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