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12 Mayıs 2020, Salı
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Bencharki iddiası

Bencharki iddiası

'dan 'a göre , 'un da ilgilendiği 'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı.

'dan 'a göre , 'un da ilgilendiği 'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı belirtildi. Sol kanatta görev yapan Bencharki bu sezon 21 maçta 9 gol+5 asistlik performans sergiledi. 8 kez giydiği Fas forması ile de 1 golü bulunuyor.
  1. 12.5.2020
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