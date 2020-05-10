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10 Mayıs 2020, Pazar
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konuştu! " için 2 önemli durumu reddettim"

Jose Sosa konuştu! "Trabzonspor için 2 önemli durumu reddettim"

'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla izleyenleri adeta hayran bırakan Jose Ernesto Sosa'nın, kontratı haziran ayında sona eriyor. Bordo mavili kulübün starı da, konu ile ilgili Tyc Sports'a konuştu. Yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, Trabzonspor ile kontrat yenilemek için kendisine gelen 2 önemli teklifi reddettiğini açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Jose Ernesto Sosa, ile olan sözleşmesini yenileyecek mi? Bordo mavili taraftarların şüphesiz ki en çok merak ettiği sorulardan biri bu.

Sosa, Tycsports'a yaptığı konuşmada, hem eski kulübü Estudiantes'in kendisine olan ilgisinden bahsetti, hem de Trabzonspor'a olan saygısından ve kontratından...

İşte Sosa'nın o açıklamaları;

"Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir. Hatta onlar için diğer Arjantin takımlarının tekliflerini reddettim.

Şu anda, dikkate aldığım tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Corona virüsü (koronavirüsü) sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum."

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 11:39
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