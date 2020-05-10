Trabzonspor'un eski hocasının gözbebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...

Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası yakaladığı başarılı grafik ile taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Beşiktaş son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)