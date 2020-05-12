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12 Mayıs 2020, Salı
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Ndiaye haftaya takıma katılacak

Ndiaye haftaya takıma katılacak

Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor. Senegalli yıldızın 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor. Güç depolayan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirmeye çalışan Senegalli yıldıza eski formunu yakalaması için özel bir antrenman programı verildi. Ndiaye'nin 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.
  1. 12.5.2020
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