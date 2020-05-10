Trabzonspor Halil Dervişoğlu için yeniden devrede!
Trabzonspor'un bir süredir transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki Halil Dervişoğlu için yeniden devreye gireceği ifade edildi. Bordo-mavilililer genç yıldız için satın alma opsiyonluk kiralama teklifi yapacak.
Trabzonspor sezon başında almak için çok uğraştığı ancak İngiltere Championship ekibi Brentford'a kaptırdığı Halil Dervişoğlu için yeniden girişimde bulunacak.
Sabah'ın haberine göre Ada'da beklenen performansı gösteremeyen ve arka planda kalan 20 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapılacağı iddia edildi. Daha önce "Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum" diyen genç oyuncunun da bordo-mavili kulübe gelmeyi çok istediği kaydedildi.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a transfer oldu. Türk milli takımlarının alt kategorilerinde de oynayan Halil, Championship'te sadece iki maçta forma giydi.
- 10.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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