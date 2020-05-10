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10 Mayıs 2020, Pazar
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için yeniden devrede!

Trabzonspor Halil Dervişoğlu için yeniden devrede!

'un bir süredir listesinde yer alan 20 yaşındaki için yeniden devreye gireceği ifade edildi. Bordo-mavilililer genç yıldız için satın alma opsiyonluk kiralama teklifi yapacak.

sezon başında almak için çok uğraştığı ancak İngiltere Championship ekibi Brentford'a kaptırdığı için yeniden girişimde bulunacak.

Sabah'ın haberine göre Ada'da beklenen performansı gösteremeyen ve arka planda kalan 20 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapılacağı iddia edildi. Daha önce "Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum" diyen genç oyuncunun da bordo-mavili kulübe gelmeyi çok istediği kaydedildi.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da 'nın kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a oldu. Türk milli takımlarının alt kategorilerinde de oynayan Halil, Championship'te sadece iki maçta forma giydi.


  1. 10.05.2020
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