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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme gelen iki yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, daha önce transferi gündeme gelen iki yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isimler...

10 Mayıs 2020 Pazar 06:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





