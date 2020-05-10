Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme gelen iki yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, daha önce transferi gündeme gelen iki yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isimler...
10 Mayıs 2020 Pazar 06:34
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Trabzonspor'un daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

FIRTINA SEMEDO VE FETFATZIDIS TRANSFERİNDE ISRARCI

Komşu'da yayın yapan Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Semedo ve Fetfatzidis'in transferinde ısrarlı olduğunu yazdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA