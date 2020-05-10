Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme gelen iki yıldız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, daha önce transferi gündeme gelen iki yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isimler...
10 Mayıs 2020 Pazar 06:34
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Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.
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Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor'un daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.
FIRTINA SEMEDO VE FETFATZIDIS TRANSFERİNDE ISRARCI
Komşu'da yayın yapan Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Semedo ve Fetfatzidis'in transferinde ısrarlı olduğunu yazdı.