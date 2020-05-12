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12 Mayıs 2020, Salı
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peşlerinde

Avrupa peşlerinde

iki sezondaki performansı 'u takımlarının gözdesi haline getirdi.

iki sezondaki performansı 'u takımlarının gözdesi haline getirdi. Kiralık oynayan Sörloth ile birlikte Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban'a yurt dışından birçok transfer teklifi geliyor. Bu durum yönetimi memnun ediyor.
  1. 12.5.2020
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