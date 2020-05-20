Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! "Sözleşmemi..."
Galatasaray'a gelmeden önce Legia Varşova'dan da teklif aldım ancak Galatasaray'a gitme kararı verdim. Galatasaray'dayken Barcelona ve Manchester United'a karşı oynadım, bu zamanlar kariyerimin en tepe noktalarıydı. O zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde olmak, şu andakinden daha zordu, 16 takım katılıyordu.
"HİÇBİRİ BİR MESSI ETMEZDİ!"
O zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanmamıştım. Barcelona ile bugün karşılaşsam ve Messi ile mücadele etmek zorunda kalırım, daha zor olurdu. Ancak o zamanlarda Romario, Koeman, Guardiola gibi yıldızlar olsa da hiçbiri Messi değildi. Camp Nou'da sadece 2-1 kaybettik, bu önemliydi.