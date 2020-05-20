Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! "Sözleşmemi..."

"HİÇBİRİ BİR MESSI ETMEZDİ!"

O zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanmamıştım. Barcelona ile bugün karşılaşsam ve Messi ile mücadele etmek zorunda kalırım, daha zor olurdu. Ancak o zamanlarda Romario, Koeman, Guardiola gibi yıldızlar olsa da hiçbiri Messi değildi. Camp Nou'da sadece 2-1 kaybettik, bu önemliydi.