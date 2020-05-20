Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! 'Sözleşmemi...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! "Sözleşmemi..."

Türkiye'de 5 farklı takımda toplam 7 sezon forma giyen eski futbolcu Norman Mapeza, Polonya basınına verdiği röportajda Türkiye günlerinden bahsetti. Zimbabveli eski yıldız, özellikle Galatasaray'da geçirdiği 1994-95 sezonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:48 Güncelleme: 20.05.2020 21:48
Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! Sözleşmemi...

Türkiye'de sırasıyla Galatasaray, Ankaragücü, Altay, Dardanelspor ve Malatyaspor formalarını giyen Norman Mapeza, Polonya basınına Türkiye günleriyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

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Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! Sözleşmemi...

1994-95 sezonunda Galatasaray forması giyen Zimbabveli orta saha, özellikle 1994-95 sezonundaki Galatasaray macerasına değinirken, dikkat çeken sözler sarf etti.

48 yaşındaki eski yıldızın röportajından satır başları şu şekilde:

Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! Sözleşmemi...

Galatasaray'a gelmeden önce Legia Varşova'dan da teklif aldım ancak Galatasaray'a gitme kararı verdim. Galatasaray'dayken Barcelona ve Manchester United'a karşı oynadım, bu zamanlar kariyerimin en tepe noktalarıydı. O zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde olmak, şu andakinden daha zordu, 16 takım katılıyordu.

Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! Sözleşmemi...

"HİÇBİRİ BİR MESSI ETMEZDİ!"

O zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanmamıştım. Barcelona ile bugün karşılaşsam ve Messi ile mücadele etmek zorunda kalırım, daha zor olurdu. Ancak o zamanlarda Romario, Koeman, Guardiola gibi yıldızlar olsa da hiçbiri Messi değildi. Camp Nou'da sadece 2-1 kaybettik, bu önemliydi.

Eski Galatasaraylıdan flaş itiraf! Sözleşmemi...

"TÜRK İNSANI FUTBOLU ÇOK SEVİYORDU"

Türk Ligi bizim için iyiydi. Polonya'da maçtan sonra kirli kıyafetlerimizi kendimiz yıkardık ama Galatasaray'da bunun için bir görevli vardı. Ayrıca Türk insanı futbolu gerçekten çok seviyordu.

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