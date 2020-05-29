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Böyle duyurdular! İşte Galatasaray'ın takip ettiği genç stoper
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği sürpriz isim ortaya çıktı. İskoç basını, sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan genç oyuncuyu duyurdu. İşte transfer haberinin detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Mayıs 2020 Cuma 12:03
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Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin, 12 Haziran'da yeniden oynanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Lige verilen arada teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin hedefinde gelecek vadeden genç isim var.
İskoç basını, Galatasaray'ın bir süredir izlediği ve Avrupa kulüplerinin de radarında olan yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...
The Herald'da yer alan habere göre Galatasaray scoutları, Hibernian FC'de forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin henüz resmi bir teklif getirmediği ifade edilirken, oyuncunun yetenekleri ve gelecek vadetmesi nedeniyle bazı Alman kulüplerinin de radarına takıldığı kaydedildi.