Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir!
İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Diego Costa, vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Brezilya asıllı İspanyol golcünün, hakkında çıkan iddialar doğrulandığı takdirde 6 ay hapis cezası alabileceği öğrenildi. (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa, 2014 yılında Chelsea'ye transfer olduğu dönemde eksik evrak bildirimi ve vergi usulsüzlüğü yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.
Sky Sports'ta yer alan haberde, 1 milyon euronun üzerinde vergi kaçırdığı öne sürülen İspanyol yıldızın, 4 Haziran'da mahkemeye çıkacağı ve 6 ay hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi.
Duruşma öncesinde savcılar, 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay hapis cezası almasının yanı sıra 507 bin 208 euro para cezasına çarptırılmasını istedi.
PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLİR
Ancak İspanya'daki yasalara göre, Costa'nın hapis cezası alması çok zor görünüyor. İspanyol yasaları şiddet içermeyen 2 yıl ceza altındaki suçların para cezasına çevrilmesine izin verirken, Costa'nın hapis cezasından kurtulması için TOPLAM 543 bin 708 euro para cezası ödemesi yeterli olacak.
- 29.05.2020
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