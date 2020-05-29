Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Yıldız futbolcu hapis cezasıyla karşı karşıya!

6 ay hapis cezası alabilir!

Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir!

İspanyol devi 'de forma giyen yıldız futbolcu , vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. asıllı İspanyol golcünün, hakkında çıkan iddialar doğrulandığı takdirde 6 ay hapis cezası alabileceği öğrenildi. (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)

ekibi 'de forma giyen , 2014 yılında 'ye transfer olduğu dönemde eksik evrak bildirimi ve vergi usulsüzlüğü yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.

'ta yer alan haberde, 1 milyon euronun üzerinde vergi kaçırdığı öne sürülen İspanyol yıldızın, 4 Haziran'da mahkemeye çıkacağı ve 6 ay hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi.

Duruşma öncesinde savcılar, 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay hapis cezası almasının yanı sıra 507 bin 208 euro para cezasına çarptırılmasını istedi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLİR
Ancak İspanya'daki yasalara göre, Costa'nın hapis cezası alması çok zor görünüyor. İspanyol yasaları şiddet içermeyen 2 yıl ceza altındaki suçların para cezasına çevrilmesine izin verirken, Costa'nın hapis cezasından kurtulması için TOPLAM 543 bin 708 euro para cezası ödemesi yeterli olacak.

  1. 29.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA