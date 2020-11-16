Haberler Barcelona Karar verildi! Barcelona'da 6 ayrılık birden

Karar verildi! 'da 6 ayrılık birden

ekiplerinden 'da devre arasında ayrılık rüzgarı yaşanacak. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman, yönetime raporunu sundu ve 6 ismi kadroda düşünmediğini iletti.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:09
Karar verildi! Barcelona'da 6 ayrılık birden

Bu sezon İspanya Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan ancak Şampiyonlar Ligi'ne üçte üçle giriş yapan 'da değişim başlıyor. Katalan ekibinde yönetim, ocak ayında Koeman'ın kadroda düşünmediği oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Sport Es'in haberine göre, Teknik Direktörü Koeman, yönetime kadroda düşünmediği oyuncuların listesini verdi.

6 AYRILIK YAŞANACAK!
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Junior Firpo, Umtiti, Matheus Fernandes, Braithwaite, ve ile yola devam etmek istemiyor. Ocak ayında bu 6 isme veda edilecek.

Barcelona'nın genç oyuncular Carles Alena ve Puig dışında başka genç isimleri de kiralık olarak gönderebileceği öğrenildi. Öte yandan as kadrodan ayrılan oyuncu olup olmayacağı ise bu süreçteki maaş indirim görüşmelerinde netlik kazanacak.

BİZE ULAŞIN