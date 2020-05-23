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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da 6 yıldız dışında herkes satılık!

Barcelona'da 6 yıldız dışında herkes satılık!

devi gelecek sezon takımda büyük bir operasyona gitmeye hazırlanıyor. Marca'da yer alan habere göre, Pjanic ve 'i kadrosuna katmak isteyen Barça yönetimi, takımda 6 isim hariç herkesin satışına sıcak bakıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle ertelenen 'da liderlik koltuğunda oturan gelecek sezon kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanıyor.

İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Barcelona yönetimi takımda 6 futbolcu hariç herkesle yolları ayırabilir.

YÖNETİM KAYNAK YARATMAYI HEDEFLİYOR

Inter'den ve 'tan 'le ilgilenen Barça'nın, bu ikiliyi etmek için Messi, Griezmann, De Jong, ter Stegen, Faty ve Pique dışındaki tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek.

Yönetimin bu hamleyle hem kaynak yaratma, hem de yeni transferler için oyuncu satışından gelir hedeflediği belirtildi.

  1. 23.05.2020
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