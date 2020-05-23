Barcelona'da 6 yıldız dışında herkes satılık!

Corona virüsü nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona gelecek sezon kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanıyor.

İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Barcelona yönetimi takımda 6 futbolcu hariç herkesle yolları ayırabilir.

YÖNETİM KAYNAK YARATMAYI HEDEFLİYOR

Inter'den Lautaro Martinez ve Juventus'tan Miralem Pjanic'le ilgilenen Barça'nın, bu ikiliyi transfer etmek için Messi, Griezmann, De Jong, ter Stegen, Faty ve Pique dışındaki tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek.

Yönetimin bu hamleyle hem kaynak yaratma, hem de yeni transferler için oyuncu satışından gelir hedeflediği belirtildi.