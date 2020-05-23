Barcelona'da 6 yıldız dışında herkes satılık!
İspanya La Liga devi Barcelona gelecek sezon takımda büyük bir operasyona gitmeye hazırlanıyor. Marca'da yer alan habere göre, Pjanic ve Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak isteyen Barça yönetimi, takımda 6 isim hariç herkesin satışına sıcak bakıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona gelecek sezon kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanıyor.
İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Barcelona yönetimi takımda 6 futbolcu hariç herkesle yolları ayırabilir.
YÖNETİM KAYNAK YARATMAYI HEDEFLİYOR
Inter'den Lautaro Martinez ve Juventus'tan Miralem Pjanic'le ilgilenen Barça'nın, bu ikiliyi transfer etmek için Messi, Griezmann, De Jong, ter Stegen, Faty ve Pique dışındaki tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek.
Yönetimin bu hamleyle hem kaynak yaratma, hem de yeni transferler için oyuncu satışından gelir hedeflediği belirtildi.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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