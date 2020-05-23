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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Yılın transferi Barça'dan! Prensip anlaşmasına varıldı

'le prensip anlaşmasına vardı!

Barcelona Lautaro Martinez'le prensip anlaşmasına vardı!

Katalan devi 'nın yaz döneminde önceliği olan 'de mutlu sona ulaştığı ifade edildi. Kulüple oyuncu arasında prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından , gelecek sezon çalışmaları için harekete geçmişti. Katalan devi, ısrarla istediği yıldız isimde mutlu sona ulaştı.

Cadena COPE'de yer alan habere göre Barcelona, Inter forması giyen Arjantinli futbolcu ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun vatandaşı ile aynı takımda oynamak için Barça'nın teklifine 'evet' dediği ifade edildi.

Inter'in yıldız golcü için 110 milyon Euro istemesine karşın Barcelona'nın bu rakamı ödememek için takas teklifinde bulunacağı iddia ediliyor. Bu oyuncular arasında; Semedo, Rakitic, Vidal, Umtiti ve Firpo'nun bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Transfer konusunda kesin anlaşma sağlanıldığı takdirde Barcelona'nın bunu 30 Haziran'dan önce duyurmayacağı belirtildi.


  1. 23.05.2020
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