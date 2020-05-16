Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dries Mertens Inter'le anlaştı
İtalyan ekibi Napoli ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in bir diğer Serie A temsilcisi Inter'le anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun, Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere Premier Lig devi Chelsea de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.
7 SEZONDUR NAPOLI'DE
33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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