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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin de listesindeydi! 2 yıllık anlaşma...

'nin de ilgilendiği Inter'le anlaştı

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dries Mertens Inter'le anlaştı

İtalyan ekibi ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Belçikalı futbolcu 'in bir diğer Serie A temsilcisi Inter'le anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun adı ile de anılıyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'de forma giyen Belçikalı forvet 'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti. İtalyan basınından Repubblica'da yer alan habere göre 'nin de listesinde bulunan Belçikalı futbolcunun, Inter'le iki yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında devi de bulunuyordu. Bu transferin ardından Lautaro Martinez'in 'ya gidişinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.

7 SEZONDUR NAPOLI'DE

33 yaşındaki deneyimli golcü, Napoli'ye 2013 yılında ekibi PSV Eindhoven'dan gelmişti. Bu sezon İtalyan temsilcisi ile 29 maça çıkan Mertens, 12 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.


  1. 16.05.2020
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