Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Mert Çetin için girişimlere başlamıştı. 23 yaşındaki milli stopere İtalya'dan 3 yeni ekip talip olurken, kulübü Roma'dan flaş bir karar çıktı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31 Güncelleme: 16.05.2020 11:47
Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Bir transfer klasiği olan Galatasaray - Fenerbahçe çekişmeleri, bu sezon corona virüsü salgını sonrası lige verilen ara nedeniyle erkenden başladı.

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Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Mert Çetin için sarı-lacivertliler de devreye girmişti.

Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Gelecek sezon birçok bölgeye transfer yapmayı ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Çetin için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Ancak iki Süper Lig devinin de satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planladığı Çetin için kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

ÜÇ YENİ TALİP

Bu sezon Napoli karşılaşmasında gösterdiği performansla İtalya'dan da birçok ekibi peşine takan 23 yaşındaki stopere 3 talip daha çıktı.

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