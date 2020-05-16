Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Mert Çetin için girişimlere başlamıştı. 23 yaşındaki milli stopere İtalya'dan 3 yeni ekip talip olurken, kulübü Roma'dan flaş bir karar çıktı.