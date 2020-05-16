HaberlerGaleriFenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi
Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Mert Çetin için girişimlere başlamıştı. 23 yaşındaki milli stopere İtalya'dan 3 yeni ekip talip olurken, kulübü Roma'dan flaş bir karar çıktı.
16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31
Güncelleme: 16.05.2020 11:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir transfer klasiği olan Galatasaray - Fenerbahçe çekişmeleri, bu sezon corona virüsü salgını sonrası lige verilen ara nedeniyle erkenden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Mert Çetin için sarı-lacivertliler de devreye girmişti.
Gelecek sezon birçok bölgeye transfer yapmayı ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Çetin için girişimlere başlamıştı.
Ancak iki Süper Lig devinin de satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planladığı Çetin için kötü haber geldi.
ÜÇ YENİ TALİP
Bu sezon Napoli karşılaşmasında gösterdiği performansla İtalya'dan da birçok ekibi peşine takan 23 yaşındaki stopere 3 talip daha çıktı.