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Caio Roque'nin menajeri Fenerbahçe transferini açıkladı! Teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan sarı lacivertli kulüp, mali olarak büyük zorluklar çekmesine karşın kadrosuna dahil edeceği isimler için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen sarı lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında Flamengo'nun genç starı Caio Roque'ye, Milan ile beraber Fenerbahçe'nin talip olduğu yazılmıştı. Roque'nin menajeri, fotomac.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada bu transfere ilişkin ilk kez konuştu! İşte o sözler... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:09 Güncelleme: 16.05.2020 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





