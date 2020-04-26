Dries Mertens paylaşılamıyor
Napoli'nin yıldız futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Belçikalı isme son talip olan takımın Monaco olduğu ortaya çıktı.
Avrupa'da futbol sezonunun tekrardan ne zaman başlayacağı konuşulurken, transfer iddiaları da artarak devam ediyor. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek Belçikalı golcü Mertens de birçok takımın iştahını kabartmış durumda.
SON TALİP MONACO
32 yaşındaki forvete talip olan son takım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco oldu. Fransız ekibi, bu sezon Slimani ve Ben Yedder ikilisinden oldukça iyi verim alsa da Mertens'in bonservisinin elinde olacak olması bu transfer için iddiaları güçlendiriyor.
INTER, MARTINEZ'E BAĞLI
Deneyimli futbolcuyla İtalya'dan Roma ve Inter takımları da ilgileniyor. Özellikle Inter'in ismi başka takımlarla anılan Lautaro Martinez'in takımdan ayrılması halinde yerine Mertens'i transfer edebileceği konuşuluyor. Mavi-siyahlı ekip, Romelu Lukaku'nun yanında vatandaşı Mertens'i transfer ederek etkili ikili oluşturabilir.
CHELSEA VE ROMA'NIN DA İLGİSİ VAR
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Mertens'i kadrosuna katabileceği belirtildi. İngiliz ekibinde, forvet oyuncusu Giroud'un sözleşmesi sona eriyor. Bunun yanında teknik direktör Frank Lampard'ın da Chelsea yönetiminden forvet takviyesi istediği İngiliz basınında çıkan haberlerde yer alıyor. Öte yandan, başka bir Serie A ekibi Roma'nın da oyuncu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.
ÇİN KULÜPLERİNİN DE RADARINDA
Sözleşmesi sona erecek Mertens için Çin kulüpleri de fırsat kolluyor. Bazı Çin kulüplerinin oyuncunun istekleri konusunda bilgi aldığı belirtildi.
- 26.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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