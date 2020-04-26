Avrupa'yı sallayan takas! İki Türk...

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da birçok kulüp yaz transfer sezonunda büyük paralar harcamama kararı aldı. Öyle ki geçtiğimiz transfer dönemlerine oranla bu kez takımlar arasında yapılacak olan oyuncu takası daha fazla olucağı söyleniyordu. Avrupa'yı sallayacak takas iddiası İtalya'dan geldi ve iki Türk arasında gerçekleşeceği öne sürüldü. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...