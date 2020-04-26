Avrupa'yı sallayan takas! İki Türk...

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da birçok kulüp yaz transfer sezonunda büyük paralar harcamama kararı aldı. Öyle ki geçtiğimiz transfer dönemlerine oranla bu kez takımlar arasında yapılacak olan oyuncu takası daha fazla olucağı söyleniyordu. Avrupa'yı sallayacak takas iddiası İtalya'dan geldi ve iki Türk arasında gerçekleşeceği öne sürüldü. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
26 Nisan 2020 Pazar 17:59
Güncelleme: 26.04.2020 17:59
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Corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali dalgalanmadan en çok etkilenen kulüplerden biri Almanya Ligi kulüplerinden Schalke 04 oldu.
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Schalke'nin, yaşadığı mali zorluk sebebiyle yaz döneminde birçok futbolcusunu elinden çıkarmak zorunda kalacağı gündeme gelmişti. İtalyan basını, Ozan Kabak ile ilgili bir iddia ortaya attı.
Ajansspor'un derlediği habere göre, geçen yaz Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı düşünmüş ancak; milli futbolcu Schalke'yi seçmişti.
Stuttgart sonrası başarılı performansını Schalke'de de sürdüren Ozan Kabak'ı kulübü elden çıkarmak zorunda kalabilir.
MILAN OZAN'I GÜNDEME ALDI İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan'ın, Schalke'nin yaşadığı bu krizden faydalanabileceği ve Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi. Transferde Hakan Çalhanoğlu detayı da öne çıkıyor.