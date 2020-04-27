Aycan Yanaç için şoke eden sözler! Milli Takım...

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç için A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör'den olay yaratacak ifadeler geldi... Profesyonel olarak futbol oynadığı bilinen ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da oynayan Aycan Yanaç, Milli Takım'a alınacak mı? İşte cevabı...
27 Nisan 2020 Pazartesi 11:43
Güncelleme: 27.04.2020 11:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamaları olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'da inişli çıkışlı günler geçiren ve iki hafta önce kazandığı iletişim oyununda arkadaşıyla gerçekleştirdiği şifreli konuşmaları çözülen Aycan Yanaç'a bir şok daha geldi.
Survivor kapsamında Dominik'te bulunan milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında hocası Necla Güngör tarafından çarpıcı bir açıklama geldi.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Aycan Yanaç'ın yeniden milli takımda forma giyip giyemeyeceğine ilişkin soruya gündeme oturan bir cevap verdi.
"Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık."