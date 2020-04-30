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Erman Toroğlu o iddialara yanıt verdi! "Bana dün bir tweet attılar..."
Fotomaç Gazetesi ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ses getiren bir yazıya imza attı. Toroğlu yazısında, "Bir yöneticinin sen bunu yaz dediğini yazanlar yakalanır. Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Bunlar kum saati gibidir." ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun flaş ifadelerinin tamamı...
30 Nisan 2020 Perşembe 09:56
Güncelleme: 30.04.2020 11:01
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Usta yorumcu Erman Toroğlu, ortalığı sallayan bir yazıya imza attı ve iddialara flaş bir yanıt verdi. İşte Toroğlu'nun çarpıcı ifadeleri...
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60 yıldır spor aleminin içindeyim. Karaciğer, dalak, pankreas evelallah baya bir bilgim vardır. Çok arkadaşım olmuştur spor aleminde. Spor aleminde bir uygulama yapanlar vardır, mesela futbolcular, hakemler, antrenörler... Bir de öbür alem vardır yöneticiler, gazeteciler, televizyoncular.
Bizim işimiz sporun bu tarafı. Hoş ben sonradan gazete ve TV tarafına da girdim ama sporun bu tarafı değişiktir. Futbolcu, teknik adam, hakem bunlar ayrılmaz üçlüdürler. Çünkü kayık battı mı bu 3'ü beraber batar. Diğer grupta ne ararsanız bulursunuz. Bir gün bir yerde batarlar.
Bir yöneticinin sen bunu yaz dediğini yazanlar yakalanırlar. Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Yani patronların kullandığı adamlar vardır kullanmadıkları da vardır.
Bunlar kum saatleri gibidirler. Döndürüp döndürüp kullanırsınız nokta... Şimdi gelelim sadede... Fazla uzağa gitmeyeceğim, benim futbolculuk yıllarımda karşı takımda oynayan Zekeriya Alp Beşiktaş'ta. Yine benim futbolculuk yıllarımda 1-2 maç hakemliğimi yapan Yusuf Namoğlu. Sonra hakemlik yıllarım Yusuf Namoğlu hakem arkadaşım bu sefer Zekeriya Alp Beşiktaş'ta yönetici. Bakınız kayık gidiyor, hep içindeyiz. Evvelsi gün Fotomaç ve Sabah'ta bir yazı kaleme aldım. Daha doğrusu kaleme almadım Namoğlu ile tele röportaj yaptım.
Bazı soruları Yusuf'a Whatsapp'tan yolladım o da bana Whatsapp'tan cevap verdi. Sonra dedi ki "O zaman benim yardımcım olan Bedri Dölkeleş de bu işleri biliyor. Ona da yollayacağım soruları onun da ekleyecekleri olabilir dedi ve bana ikisinin de cevaplarını Whatsapp'tan yolladı. Yani telefonumda var. Ben de bunları şu an güvendiğim bir gazeteciye attım. Ne olur ne olmaz telefon arızalanır ya da suya düşer falan... Bir şeyleri düzelteceksek hep beraber düzelteceğiz. Dün bazılarının Yusuf Namoğlu'nun ağzından Erman Toroğlu'nun söylediği yalan diye bir tweet attılar bana.