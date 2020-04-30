Erman Toroğlu o iddialara yanıt verdi! "Bana dün bir tweet attılar..."

Bazı soruları Yusuf'a Whatsapp'tan yolladım o da bana Whatsapp'tan cevap verdi. Sonra dedi ki "O zaman benim yardımcım olan Bedri Dölkeleş de bu işleri biliyor. Ona da yollayacağım soruları onun da ekleyecekleri olabilir dedi ve bana ikisinin de cevaplarını Whatsapp'tan yolladı. Yani telefonumda var. Ben de bunları şu an güvendiğim bir gazeteciye attım. Ne olur ne olmaz telefon arızalanır ya da suya düşer falan... Bir şeyleri düzelteceksek hep beraber düzelteceğiz. Dün bazılarının Yusuf Namoğlu'nun ağzından Erman Toroğlu'nun söylediği yalan diye bir tweet attılar bana.

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