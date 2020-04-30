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Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle İtalya Serie A'ya ara verilmişti. Lige ara verilmesinin ardından Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, Madeira arasındaki villasına gitmiş ve karantina günlerini burada geçirmişti. Yakın zamanda İtalya'ya dönmesi beklenen Ronaldo şok bir mesajla Juventuslu yetkilileri adeta şoke etti. İşte o mesaj ve Dybala detayı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Nisan 2020 Perşembe 21:20 Güncelleme: 30.04.2020 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





