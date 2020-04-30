Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a şok mesaj!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle İtalya Serie A'ya ara verilmişti. Lige ara verilmesinin ardından Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, Madeira arasındaki villasına gitmiş ve karantina günlerini burada geçirmişti. Yakın zamanda İtalya'ya dönmesi beklenen Ronaldo şok bir mesajla Juventuslu yetkilileri adeta şoke etti. İşte o mesaj ve Dybala detayı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Nisan 2020 Perşembe 21:20
Güncelleme: 30.04.2020 21:20
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Corona virüsü nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez Portekizli yıldız Ronaldo ülkesine dönmüştü.
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50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiren Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Daha önce İtalya'ya döneceği iddia edilen Ronaldo'nun bir süre daha Madeira arasında kalacağı iddia edildi.
DYBALA'YI BAHANE GÖSTERİYOR
21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala, 1.5 aydır corona virüsü yenemiyor
4. kez teste giren Arjantinli futbolcunun, son testinin de bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu.