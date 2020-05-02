Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

2006/2007 sezonunda Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mateja Kezman sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde taraftarın sevgili olmuş isimlerden... Fenerbahçe'den Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan Sırp futbolcu sonrasında çeşitli takımlarda forma giydi ve 2012 yılının sonunda kariyerine son verdi. 41 yaşındaki eski futbolcu sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırtırken, görenler Kezman'ı tanıyamadı. İşte Mateja Kezman'ın son hali...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 11:12
Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş ve taraftarın sevgilisi olmuş isimlerden 41 yaşındaki Mateja Kezman paylaştığı fotoğraftaki son haliyle herkesi şaşırttı.

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Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

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Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

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Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

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Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali

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