Cengiz Ünder için takas iddiası taraftarları heyecanlandırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı transfer gündeminden düşmüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi. Adı İngiliz devi ile anılan Cengiz, taraftarlardan da tam not aldı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)