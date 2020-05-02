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Cengiz Ünder için takas iddiası taraftarları heyecanlandırdı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı transfer gündeminden düşmüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi. Adı İngiliz devi ile anılan Cengiz, taraftarlardan da tam not aldı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Mayıs 2020 Cumartesi 15:23
Güncelleme: 02.05.2020 15:23
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı bir süredir İngiliz ekipleriyle anılıyordu. Yıldız oyuncunun transferi bu yaz gerçeğe dönüşebilir...
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Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği performansla büyük takdir toplayan milli oyuncunun yeni rotasının İngiltere olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İtalyan basınından Leggo'da yer alan habere göre Roma, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı HenrikhMkhitaryan'ı kadrosunda tutmak için transfer stratejisini Cengiz Ünder üzerinden kurdu.
Haberde İtalyan temsilcisinin corona virüsü nedeniyle bütçesinin daraldığını ve Mkhitaryan transferi için Arsenal'e Cengiz Ünder'i önereceği, bununla birlikte 8.7 milyon sterlin de ücret talep edeceği ifade edildi.
Bu haber Arsenal taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden milli oyuncu için görüşlerini paylaşan bazı kullanıcılar, Cengiz Ünder'inArsenal için oldukça mantıklı bir seçim olduğu görüşünde birleştiler.
2017 yılının yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den 14 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatladı.
Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 maça çıkan 22 yaşındaki milli oyuncu, 17 gol atarken 12 de asiste imzasını attı.