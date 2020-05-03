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03 Mayıs 2020, Pazar
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Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Adı Arsenal ve Tottenham ile de anılan futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en az 3 yıllık sözleşme istediği ifade etmişti. Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu Willian yine transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...
3 Mayıs 2020 Pazar 18:44 Güncelleme: 03.05.2020 18:44
Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Willian, transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız futbolcu, Chelsea'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yüksek ihtimalle yenilenmeyeceğini ancak yine de kendisinin İngiltere'de kalmak istediğini ifade etti.

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Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz ay geleceği hakkında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Herkes sözleşmemin sezon sonunda biteceğini biliyor. Kulübümle sözleşme yenilemem çok zor duruyor.

Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Çünkü kendileri bana 2 senelik bir sözleşme önerdi ve ben '3 senelik sözleşme istiyorum' dediğimde sözleşme görüşmeleri bir anda durdu.

Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Bu olaydan sonra kulübümle daha konuşmadık. Benim arzum Premier Lig'de kalmak" ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Son zamanlarda adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham ile anılan yıldız oyuncu, bu takımlara gidebilme ihtimali hakkında konuştu.

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