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Brezilyalı yıldız Willian'dan transfer açıklaması!

Adı Arsenal ve Tottenham ile de anılan futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en az 3 yıllık sözleşme istediği ifade etmişti. Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcu Willian yine transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

3 Mayıs 2020 Pazar 18:44 Güncelleme: 03.05.2020 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





