Transfer gerçekleşirse yer yerinden oynar! Dünya yıldızı...

Yaşanan corona virüsü pandemisi sonrası dünyada birçok futbol ligi durdurulmuş ve futbolcular çalışmalarını bireysel olarak evlerinden sürdürmeye başlamıştı. Bu süreçte kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran kulüpler birçok isimle temas halinde. Peki sezon sonunda bonservisi elinde olan dünya yıldızı futbolcular hangileri? İşte yanıtı...