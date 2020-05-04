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Transfer gerçekleşirse yer yerinden oynar! Dünya yıldızı...
Yaşanan corona virüsü pandemisi sonrası dünyada birçok futbol ligi durdurulmuş ve futbolcular çalışmalarını bireysel olarak evlerinden sürdürmeye başlamıştı. Bu süreçte kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran kulüpler birçok isimle temas halinde. Peki sezon sonunda bonservisi elinde olan dünya yıldızı futbolcular hangileri? İşte yanıtı...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:45
Güncelleme: 04.05.2020 13:45
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda.
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Dünya devlerinin yanı sıra önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.
Öte yandan bu sezon kulüpleriyle sözleşmesini tamamlayan ve bonservisi elinde olan birçok yıldız futbolcu bulunuyor.
İşte ülkemize gelişiyle büyük ses getirebilecek bonservissiz bazı isimler...