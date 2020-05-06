Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

Şu anda takımların kaybettikleri maç günü gelirlerinin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Herkes bu sezonu konuşuyor ancak gelecek sezonun ilk yarısı da seyircisiz olur, bunun farkında olmalıyız. Bu yüzden daha büyük statları, daha çok seyircisi olan takımlar daha büyük ekonomik krizle karşı karşıya kalabilir.