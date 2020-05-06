Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, corona virüsü sonrasında futbol dünyasında önemli değişimler yaşanacağını belirtirken, kara bir tablo çizdi. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Fransız spor adamı, kulüplerin transferde yeni bir döneme gireceğini açıkladı. İşte detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:59 Güncelleme: 06.05.2020 20:11
Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

Fenerbahçe'de başarısız geçirdiği dönemin ardından kulüpten ayrılan Damien Comolli, corona virüsünün futbol camiası için doğurabilecek ekonomik etkilerinden bahsetti. İngiliz basınına röportaj veren Fransız futbol adamı, kulüpleri transferde yepyeni bir dönemin beklediğini söyledi. İşte Comolli'nin açıklamalarından satır başları...

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Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

"BAZI KULÜPLERİN BATTIĞINI GÖREBİLİRİZ"

Bazı kulüplerin battığını görebiliriz. Premier Lig'de birçok takım da büyük problemler yaşayacak çünkü aldıkları finansal darbeyi onarmak için ellerinde yeterince para olmayacak. Şu anda ne olacağını kestirmek çok zor, dramatik konuşmak da istemiyorum ancak iyi gözükmüyor.

Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

Şu anda takımların kaybettikleri maç günü gelirlerinin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Herkes bu sezonu konuşuyor ancak gelecek sezonun ilk yarısı da seyircisiz olur, bunun farkında olmalıyız. Bu yüzden daha büyük statları, daha çok seyircisi olan takımlar daha büyük ekonomik krizle karşı karşıya kalabilir.

Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

"BÜYÜK KONTRATLARA SON!"

Büyük kulüplerde sözleşmesinin sonuna gelen oyuncular var, örneğin Tottenham'daki Jan Vertonghen ile PSG'deki Thomas Meunier gibi. Bu oyuncular gerçekten çok daha değerli ancak virüs bizi böyle vurmasaydı, çok büyük sözleşmeler alacaklardı. Bunun yanında, kendini kanıtlayamamış oyuncular artık ciddi kontratlar yapamayacak.

Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak

Her şey değişecek, daha önce hiç görmediğimiz bir durumdayız. Futboldaki tüm iş modeli değişecek. Kulüplerin çok az parası olacak ve bunları da genç oyunculara yatırmayı tercih edecekler. Hiç parası olmayanlar da olacak.

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