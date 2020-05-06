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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-min Son askerlik görevini yapmaya gitmişti. Güney Koreli futbolcunun askerdeki görüntüleri ortaya çıktı.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:11
Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son corona virüsü günlerinde askerlik görevini yerine getiriyor.
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Skorer'in derlediği habere göre, Güney Kore'de ve İngiltere'de yayınlanan fotoğraflarda, Son'un mecburi askerlik görevini yerine getirdiği anlardan kareler paylaşıldı.
Corona virüsü günlerine denk gelen askerliğini Güney Kore'de Jeju Adası'nda yapan yıldız futbolcu, silahlı ve kamuflajlı görüntüsüyle dikkat çekti.
2018'de Güney Kore Milli Takımı ile Asya Oyunları'nı kazandığı için askerlik süresi 21 aydan 3 haftaya inen 27 yaşındaki oyuncu, 136 numaralı kaskıyla göze çarptı.
Güney Kore basını, 136 numaralı kaskın Heung-min Son olduğunu servis etti. Yıldız futbolcu birliğine böyle teslim olmuştu.
27 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı.