Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-min Son askerlik görevini yapmaya gitmişti. Güney Koreli futbolcunun askerdeki görüntüleri ortaya çıktı.

6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:11
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son corona virüsü günlerinde askerlik görevini yerine getiriyor.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Skorer'in derlediği habere göre, Güney Kore'de ve İngiltere'de yayınlanan fotoğraflarda, Son'un mecburi askerlik görevini yerine getirdiği anlardan kareler paylaşıldı.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Corona virüsü günlerine denk gelen askerliğini Güney Kore'de Jeju Adası'nda yapan yıldız futbolcu, silahlı ve kamuflajlı görüntüsüyle dikkat çekti.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

2018'de Güney Kore Milli Takımı ile Asya Oyunları'nı kazandığı için askerlik süresi 21 aydan 3 haftaya inen 27 yaşındaki oyuncu, 136 numaralı kaskıyla göze çarptı.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Güney Kore basını, 136 numaralı kaskın Heung-min Son olduğunu servis etti. Yıldız futbolcu birliğine böyle teslim olmuştu.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

27 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...
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