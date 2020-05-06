Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Corona virüsü salgınıyla mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olan Emmanuel Adebayor, bu eleştirilere ilginç bir yanıt vermişti. Adebayor'un "Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım. Bağış yapmayacağım. Çok basit" sözlerinin ardından eleştiriler daha da artmıştı. 35 yaşındaki futbolcu paylaşımlarıyla yeniden olay oldu.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:31 Güncelleme: 06.05.2020 21:31
Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Ülkemizde Medipol Başakşehir ve Hes Kablo Kayserispor'da da forma giyen yıldız golcü Emmanuel Adebayor, kendisine gelen eleştirilere isyan etmişti.

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Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Corona virüsü nedeniyle para yardımında bulunmayan Togolu golcü, bu bağlamda kendisine çok fazla eleştiri geldiğini açıklamıştı.

Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Bağış yapmayacağını açıklayan Adebayor, kendisinin diğer yıldızlarla karşılaştırılmamasını istemişti.

Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

"NET OLACAĞIM, BAĞIŞ YAPMIYORUM"

Corona virüsüyle ilgili maddi yardımda bulunmayacağını açıklayan Adebayor, "Yardım yapmadığımı söyleyenler için net olacağım, bağış yapmıyorum.

Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Çok basit, yardım yapmayacağım. Ne yapıp yapmayacağım bana kalmış. İstediğim ne varsa onu yiyorum, kafama göre hareket ediyorum. En önemli nokta bu" açıklamalarında bulunmuştu.

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