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Adebayor'un tepkiler gittikçe büyüyor! Lüks paylaşımları olay oldu

Corona virüsü salgınıyla mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olan Emmanuel Adebayor, bu eleştirilere ilginç bir yanıt vermişti. Adebayor'un "Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım. Bağış yapmayacağım. Çok basit" sözlerinin ardından eleştiriler daha da artmıştı. 35 yaşındaki futbolcu paylaşımlarıyla yeniden olay oldu.

6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:31 Güncelleme: 06.05.2020 21:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





