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Dünya Sağlık Örgütü'nden liglerin başlaması kararıyla ilgili flaş açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinin haziran ayı ortasında yeniden başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün farklı spor dallarından tüm spor federasyonlarına Covid-19 riskinin nasıl yönetilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktardı. İşte o açıklama...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 23:56
Güncelleme: 06.05.2020 23:56
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Türkiye ve Almanya'da futbol liglerinin mayıs ve haziran aylarında yeniden başlama kararına yönelik sorusu üzerine Ryan, DSÖ'nün bu konuda karar merci olmadığını belirtti.
DSÖ'nün farklı spor dallarından tüm spor federasyonlarına Covid-19 riskinin nasıl yönetilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Ryan, "Ama, başlıca organizasyonlar veya bir faaliyetin devam edip etmeyeceğine dair biz bir karar almıyoruz." ifadesini kullandı.
Ryan, Türkiye ve Almanya'da liglerin başlaması ve Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında, "Bu, federasyon (UEFA), ulusal federasyonlar ve bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan hükümetlerin egemenlik hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"SOSYAL VE EKONOMİK HAYATLARIMIZIN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Maçların seyircili veya seyircisiz oynanması konusunda net yorum yapmayan Ryan, yeniden başlayacak liglerde futbolcu ve futbol çalışanlarının güvenliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Liglerin başlayacağı ülke federasyonları veya hükümetlerin talepte bulunması halinde özel risk yönetimi tavsiyelerinde bulunmaya hazırız." dedi.