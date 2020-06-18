Roma'dan ırkçılık karşıtı logolu forma

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi büyük tepkiyle karşılanmış ve birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler başlamıştı.

İtalya Serie A devi Roma da ırkçılıkla mücadeleye farkındalık yaratmak için anlamlı bir harekete imza attı.

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan kulübü, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olarak başlayacak lig maçlarında formasında ırkçılık karşıtı logo kullanacağını açıkladı.

"SİYAHLARIN HAYATI DEĞERLİDİR"

Başkent takımının formasının kol bölümünde, biri siyah bir beyaz tokalaşan el figürü üzerine "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Birlikte" yazan logo yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter paylaşımında, "Artık ırkçı olmamak yeterli değil. Irkçılık karşıtı olunmalı. Roma futbolcuları, kalan 12 Serie A maçında 'Siyahların hayatı değerlidir (Black lives matter)' yazılı logolu formayla sahada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.

Roma Kulübü, Serie A'da bu sezon başında sık rastlanılan ırkçılık hadiselerine gösterdiği tepkilerle biliniyor.