Roma'dan ırkçılık karşıtı logolu forma
Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Roma, ırkçılıkla mücadeleyi formalarına taşıyor. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan maçlarına "Siyahların hayatı değerlidir" logolu formalarla çıkılacağı belirtildi.
ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi büyük tepkiyle karşılanmış ve birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler başlamıştı.
İtalya Serie A devi Roma da ırkçılıkla mücadeleye farkındalık yaratmak için anlamlı bir harekete imza attı.
Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan kulübü, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olarak başlayacak lig maçlarında formasında ırkçılık karşıtı logo kullanacağını açıkladı.
"SİYAHLARIN HAYATI DEĞERLİDİR"
Başkent takımının formasının kol bölümünde, biri siyah bir beyaz tokalaşan el figürü üzerine "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Birlikte" yazan logo yer alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter paylaşımında, "Artık ırkçı olmamak yeterli değil. Irkçılık karşıtı olunmalı. Roma futbolcuları, kalan 12 Serie A maçında 'Siyahların hayatı değerlidir (Black lives matter)' yazılı logolu formayla sahada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.
Roma Kulübü, Serie A'da bu sezon başında sık rastlanılan ırkçılık hadiselerine gösterdiği tepkilerle biliniyor.
- 18.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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