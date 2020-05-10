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10 Mayıs 2020, Pazar
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altüst etti

Sampdoria altüst etti

, maçların tekrar başlayıp başlayamayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, maçların tekrar başlayıp başlayamayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Spadafora, "Takımlardaki vakalarla ilgili haberler geliyor. Bu durumda kesin konuşmak için erken. Son 24 saatte yaşananlar işimizi kolaylaştırmadı" dedi. Son olarak 'da 3 futbolcuda corona virüsü çıktı.
  1. 10.5.2020
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