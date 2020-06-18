Fiorentina'da futbolcu maaşlarında indirim yapılacak
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, futbolcu maaşlarında indirime gidileceğini açıkladı. Corona virüsü sonrası maddi anlamda zor günler yaşayan Mor Menekşeler, futbolculara gösterdikleri duyarlı davranış nedeniyle teşekkür etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, futbolcu maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, maaş indirimi konusunda futbolcularla anlaşma imzalandığı belirtildi.
İndirimin oranı hakkında bilgi verilmezken, futbolculara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından 20 Haziran'da yeniden başlamaya hazırlanan Serie A'da kulüpler, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.
- 18.06.2020
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