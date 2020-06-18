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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina'dan flaş maaş kararı! Futbolcular...

'da futbolcu maaşlarında indirim yapılacak

Fiorentina'da futbolcu maaşlarında indirim yapılacak

İtalya Serie A ekiplerinden , futbolcu maaşlarında indirime gidileceğini açıkladı. Corona virüsü sonrası maddi anlamda zor günler yaşayan , futbolculara gösterdikleri duyarlı davranış nedeniyle teşekkür etti.

(Serie A) takımlarından , futbolcu maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maaş indirimi konusunda futbolcularla anlaşma imzalandığı belirtildi.

İndirimin oranı hakkında bilgi verilmezken, futbolculara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından 20 Haziran'da yeniden başlamaya hazırlanan Serie A'da kulüpler, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.

  1. 18.06.2020
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