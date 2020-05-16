Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezon hücumda daha çeşitli ve üretken olmak isteyen sarı-lacivertliler Brezilyalı kupa canavarının peşine düştü. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:38
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Yaz transfer dönemi öncesi birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-lacivertlilerde hareketlilik yaşanıyor.
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Bu sezon hücum bölgesinde genellikle Vedat Muriqi ve Max Kruse ikilisinin ayağına bakan sarı-lacivertliler çeşitlilik yaratmayı amaçlıyor.
Takıma doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertli kurmaylar eski göz bebeği olan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.
Genişve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, uzun yıllardır gündeminde olan Taison'dan vazgeçmiyor.
Sarı- lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de gündeme gelmesine rağmen sözleşmesinin sona erdiği Shakhtar Donetsk'e yeniden imza atan Brezilyalı futbolcu için tekrar harekete geçti.