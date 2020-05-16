Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezon hücumda daha çeşitli ve üretken olmak isteyen sarı-lacivertliler Brezilyalı kupa canavarının peşine düştü. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:38
Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Yaz transfer dönemi öncesi birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-lacivertlilerde hareketlilik yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Bu sezon hücum bölgesinde genellikle Vedat Muriqi ve Max Kruse ikilisinin ayağına bakan sarı-lacivertliler çeşitlilik yaratmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Takıma doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertli kurmaylar eski göz bebeği olan Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, uzun yıllardır gündeminde olan Taison'dan vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı Sambacı!

Sarı- lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de gündeme gelmesine rağmen sözleşmesinin sona erdiği Shakhtar Donetsk'e yeniden imza atan Brezilyalı futbolcu için tekrar harekete geçti.

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