Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! "Anlaşıldı"

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, kendisine yöneltilen Gökhan Gönül sözlerine flaş bir yanıt verdi...
15 Mayıs 2020 Cuma 18:25
Güncelleme: 15.05.2020 18:32
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Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe, önümüzdeki sene işini şansa bırakmak istemiyor.
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Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertli takım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de aynı dönemde top koşturan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün isimleri tekrar sarı lacivertli takım ile anılıyor.
Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım ile sağ bek Isla'nın sözleşmelerinin bitmesi bu transfer söylentilerini güçlendiriyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu söylentilere bugün yapılan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşma sırasında cevap verdi.