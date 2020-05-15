Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! 'Anlaşıldı' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! "Anlaşıldı"

Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! "Anlaşıldı"

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, kendisine yöneltilen Gökhan Gönül sözlerine flaş bir yanıt verdi...

15 Mayıs 2020 Cuma 18:25 Güncelleme: 15.05.2020 18:32
Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! Anlaşıldı

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe, önümüzdeki sene işini şansa bırakmak istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! Anlaşıldı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertli takım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! Anlaşıldı

Fenerbahçe'de aynı dönemde top koşturan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün isimleri tekrar sarı lacivertli takım ile anılıyor.

Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! Anlaşıldı

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım ile sağ bek Isla'nın sözleşmelerinin bitmesi bu transfer söylentilerini güçlendiriyor.

Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! Anlaşıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu söylentilere bugün yapılan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşma sırasında cevap verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA