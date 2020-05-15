Başkandan flaş Gökhan Gönül yanıtı! "Anlaşıldı"

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, kendisine yöneltilen Gökhan Gönül sözlerine flaş bir yanıt verdi...