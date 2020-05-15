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Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini dile getirdi. Fakat sarı-lacivertli takım için bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun istediği isim için yeniden devreye girildi. İşte o isim ve detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 18:25
Güncelleme: 15.05.2020 18:25
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Fenerbahçe'de teknik direktör adayları adeta saat saat değişiklik gösteriyor. Medya mensupları hemen hemen her gün bir hoca ile söz kesildiğini duyuruyor.
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Son günlerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı. Bu iki isimle prensip anlaşmasına varıldığı söylendi fakat bu iddialar da doğrulanmadı.
Bjelica'nın 1+3 yıllık sözleşme önerisine sıcak bakmadığı, Ali Koç'un ise gelecek sezon seçim olduğu için bu sözleşmeyi önerdiği belirtilmişti.
Sarı-lacivertli yönetim Bjelica'nın opsiyona yaptığı itirazdan vazgeçmesini beklese de bir yabancı hoca arayışlarında arayışlarına devam ediyor. Son aday ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic.
Daha önce M. City'i çalıştıran Manuel Pellegrini'nin de Fenerbahçe'nin geçeceği gelen iddialar arasındaydı.