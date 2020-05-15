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Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini dile getirdi. Fakat sarı-lacivertli takım için bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun istediği isim için yeniden devreye girildi. İşte o isim ve detaylar...

15 Mayıs 2020 Cuma 18:25 Güncelleme: 15.05.2020 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





