Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini dile getirdi. Fakat sarı-lacivertli takım için bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun istediği isim için yeniden devreye girildi. İşte o isim ve detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 18:25 Güncelleme: 15.05.2020 18:25
Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları adeta saat saat değişiklik gösteriyor. Medya mensupları hemen hemen her gün bir hoca ile söz kesildiğini duyuruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Son günlerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı. Bu iki isimle prensip anlaşmasına varıldığı söylendi fakat bu iddialar da doğrulanmadı.

Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Bjelica'nın 1+3 yıllık sözleşme önerisine sıcak bakmadığı, Ali Koç'un ise gelecek sezon seçim olduğu için bu sözleşmeyi önerdiği belirtilmişti.

Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Sarı-lacivertli yönetim Bjelica'nın opsiyona yaptığı itirazdan vazgeçmesini beklese de bir yabancı hoca arayışlarında arayışlarına devam ediyor. Son aday ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic.

Emre Belözoğlu'nun istediği isim ortaya çıktı! İşte yeni hoca

Daha önce M. City'i çalıştıran Manuel Pellegrini'nin de Fenerbahçe'nin geçeceği gelen iddialar arasındaydı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA