Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu kulüplerden Fenerbahçe'de, birçok dev ekibi peşine takan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in olası ayrılığı durumundaki yol haritası da belli oldu. Sarı-lacivertliler Muriç'in ayrılığı sonrası 2 ismi hedefe koydu. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

15 Mayıs 2020 Cuma 18:00
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı nokta atışı transferlerle gelecek sezonu zirvede noktalamak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına Nenad Bjelica ya da Erol Bulut ikilisinden birini getirmesi beklenen ve yeni teknik direktörün takımın başına geçmesinin ardından girişimlerini hızlandıracak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden birisi de forvet transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriqi'nin talipleri giderek artıyor.

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