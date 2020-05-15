Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Inter'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 bomba birden...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu kulüplerden Fenerbahçe'de, birçok dev ekibi peşine takan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in olası ayrılığı durumundaki yol haritası da belli oldu. Sarı-lacivertliler Muriç'in ayrılığı sonrası 2 ismi hedefe koydu. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri...