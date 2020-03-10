İspanya La Liga yönetiminden koronavirüs kararı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüse karşı önlem almak amacıyla İspanya La Liga yönetimi, birinci ve ikinci liglerdeki tüm karşılaşmaların iki hafta boyunca seyircisiz oynanacağını duyurdu.
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya başladı. Federasyonlar ölümlere neden olan virüs nedeniyle tedbirleri üst seviyeye çıkardı.
İtalya Serie A'nın ertelenmesinin ardından İspanya La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.
İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İspanya La Liga yönetiminden koronavirüs kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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