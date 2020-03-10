İspanya La Liga yönetiminden koronavirüs kararı

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya başladı. Federasyonlar ölümlere neden olan virüs nedeniyle tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

İtalya Serie A'nın ertelenmesinin ardından İspanya La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.