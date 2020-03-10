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10 Mart 2020, Salı
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yönetiminden koronavirüs kararı

İspanya La Liga yönetiminden koronavirüs kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüse karşı önlem almak amacıyla yönetimi, birinci ve ikinci liglerdeki tüm karşılaşmaların iki hafta boyunca seyircisiz oynanacağını duyurdu.

'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya başladı. Federasyonlar ölümlere neden olan virüs nedeniyle tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Serie A'nın ertelenmesinin ardından yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.

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  1. 10.03.2020
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