Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Napoli maçına seyirci alınmamasına karar verildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının ertelenmesine, iptal edilmesine ya da seyircisiz oynanmasına neden oluyor.
Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgın sonrası UEFA da organizasyonlarında çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın Camp Nou'da Napoli'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi rövanş maçı seyircisiz oynanacak.
İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 13:18
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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