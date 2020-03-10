Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler Ligi maçı seyircisiz oynanacak! Koronavirüs...

- maçı seyircisiz oynanacak

Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak - maçına seyirci alınmamasına karar verildi.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının ertelenmesine, iptal edilmesine ya da seyircisiz oynanmasına neden oluyor.

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgın sonrası da organizasyonlarında çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba günü 'nın 'da 'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi rövanş maçı seyircisiz oynanacak.

İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

haberin devamı

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 13:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN