Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor müsabakalarının ertelenmesine, iptal edilmesine ya da seyircisiz oynanmasına neden oluyor.

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgın sonrası UEFA da organizasyonlarında çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın Camp Nou'da Napoli'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi rövanş maçı seyircisiz oynanacak.

İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.