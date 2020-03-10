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10 Mart 2020, Salı
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-Dortmund maçı seyircisiz

PSG-Dortmund maçı seyircisiz

son 16 turu rövanş maçında ile arasında yarın yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

son 16 turu rövanş maçında ile arasında yarın yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karar, Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. 'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasakladı.
  1. 10.3.2020
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