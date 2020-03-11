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11 Mart 2020, Çarşamba
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Devler sahnede

Devler sahnede

 Ligi son 16 turu rövanşında bugün iki maç oynanacak.

Ligi son 16 turu rövanşında bugün iki maç oynanacak. , ilk maçta 1-0 kaybettiği 'i konuk edecek. ise 2-1 yenildiği Dortmund'u ağırlayacak. İki maç da 23.00'te başlayacak.

  1. 11.3.2020
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