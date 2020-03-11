Devler sahnede

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bugün iki maç oynanacak. Liverpool, ilk maçta 1-0 kaybettiği Atletico Madrid'i konuk edecek. PSG ise 2-1 yenildiği Dortmund'u ağırlayacak. İki maç da 23.00'te başlayacak.