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10 Mart 2020, Salı
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Heyecana devam

Heyecana devam

son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak.

son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak. Tamamı saat 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle: BUGÜN: Valencia-Atalanta (1-4). Leipzig-Tottenham (1-0), YARIN: Liverpool-A. (), PSG-B.Dortmund (1-2). 17 MART SALI: Juventus-Lyon (0-1), M. City-Real Madrid (2-1), 18 MART ÇARŞAMBA: - (3-0), Barcelona-Napoli (1-1).
  1. 10.3.2020
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