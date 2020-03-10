RB Leipzig 3-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki flaş ekiplerinden Red Bull Leipzig 'dev' yürüyüşüne devam ediyor... Alman temsilcisi, son 16 turu ilk maçında Londra'da 1-0 yendiği İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'u, evinde de 3-0'lık skorla geçip çeyrek finlae yükseldi.

Maça fırtına gibi başlayan Almanlar, 10 ve 21. dakikada kaptan Marcel Sabitzer'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunun kontrolünü elinde tutan Leipzig, 87'de Emil Forsberg'in attığı golle tur kapısını ardına kadar açtı.

LEIPZIG VE NAGELSMANN TARİH YAZDI!

Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.

SON FİNALİST ELENDİ

Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Jose Mourinho'nun ekibi, son finalist unvanıyla yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda ederek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.