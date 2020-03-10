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10 Mart 2020, Salı
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig Tottenham'ı bozguna uğrattı!

RB 3-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

RB Leipzig 3-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanşında temsilcisi , sahasında ağırladığı son finalist 'u 3-0 mağlup etti. 'da oynanan ilk maçı da 1-0 kazanan Leipzig adını çeyrek finale yazdırdı. Almanlara turu getiren golleri (2) ve kaydetti. Leipzig bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarken, Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.

'nin bu sezonki flaş ekiplerinden 'dev' yürüyüşüne devam ediyor... temsilcisi, son 16 turu ilk maçında 'da 1-0 yendiği İngiliz ekibi 'u, evinde de 3-0'lık skorla geçip çeyrek finlae yükseldi.

Maça fırtına gibi başlayan Almanlar, 10 ve 21. dakikada kaptan 'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunun kontrolünü elinde tutan Leipzig, 87'de 'in attığı golle tur kapısını ardına kadar açtı.

LEIPZIG VE NAGELSMANN TARİH YAZDI!

Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.

SON FİNALİST ELENDİ

'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan 'nun ekibi, son finalist unvanıyla yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda ederek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 01:17
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