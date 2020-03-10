Valencia 3-4 Atalanta | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ilicic tarih yazdı Atalanta turladı!

3-4  | MAÇ SONUCU

Valencia 3-4 Atalanta | MAÇ SONUCU

UEFA son 16 turunda 4-1'in rövanşında , Estadio de Mestalla'da konuk olduğu 'yı Ilicic'in golleriyle 4-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA son 16 turunda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Atalanta, Ilicic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

21. dakikada Valencia, Kevin Gameiro'yla skoru eşitledi.

Dakikalar 43'ü gösterirken Ilicic, penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarının 51. Dakikasında ev sahibi ekipte tekrardan sahneye çıkan Gameiro durumu 2-2'ye getirdi.

67. dakikasında ev sahibi ekip, Ferran Torres'in kaydettiği golle mücadelede üstünlüğü yakaladı.

71. dakikada deplasman ekibinde Ilicic kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

Ve 82. dakikada son kez sahneye çıkan Ilicic, skoru 4-3'e getirdi.

Bu sonucun ardından, ilk maçı da 4-1 kazanan Atalanta adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 01:20
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