Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray için işler Devler Ligi'nde pek de yolunda gitmiyor. 4. hafta itibarıyla yalnızca 1 puanı bulunan Galatasaray, son mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşmış ve mücadeleden 6-0'lık şok bir skorla ayrılmıştı. 5. hafta mücadelesinde ise Club Brugge'ü İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılılara karşılaşma öncesi UEFA'dan iyi haber geldi.