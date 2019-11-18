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Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray için işler Devler Ligi'nde pek de yolunda gitmiyor. 4. hafta itibarıyla yalnızca 1 puanı bulunan Galatasaray, son mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşmış ve mücadeleden 6-0'lık şok bir skorla ayrılmıştı. 5. hafta mücadelesinde ise Club Brugge'ü İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılılara karşılaşma öncesi UEFA'dan iyi haber geldi.
18 Kasım 2019 Pazartesi 23:08
Güncelleme: 18.11.2019 23:08
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Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunda işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor.
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Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, 4. hafta sonunda aldığı 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle Club Bruggge'ün ardından son sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
4. hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid'e konuk olan Aslan, karşılaşmadan 6-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.
Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde sıradaki rakibi ise Belçika ekiplerinden Club Brugge.
Galatasaray'ın maçı öncesi UEFA'dan kırmızı kart kararı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Brugge ile karşılaşmış, alınan 0-0'lık beraberlik sonucunda İstanbul'a 1 puanla dönmüştü.